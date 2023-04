Aurubis-Chef Harings: „Der Atomausstieg kommt zu früh“

Der Aurubis-Chef sagte, für „unsere Industrie ist die Dekarbonisierung die größte Transformation seit der industriellen Revolution.“ In Zusammenarbeit mit Verbänden habe Aurubis deshalb ein Modell für einen „wettbewerbsfähigen Transformationsstrompreis“ in Höhe von 40 bis 50 Euro pro Megawattstunde entwickelt. Demnach sollten Grundlastkraftwerke die Versorgung der energieintensiven Industrie über einen „separaten Markt rund um die Uhr“ sicherstellen. „Wir haben einen sehr stabilen Energiebedarf – sodass wir auch eine stabile Nachfrage garantieren können“, sagte Harings. Die Atomdebatte, so scheint es, wird am 15. April enden – die Debatte über den richtigen Weg hin zu einem Industriestrompreis, der Unternehmen am Standort Deutschland hält, hat dagegen gerade erst richtig begonnen.



