Aus Angst vor der Inflation IG-Metall-Chef fordert eine „ordentliche Erhöhung statt Reallohnverluste“

Noch ist Ruhe an der Tariffront, aber angesichts der rasant steigenden Inflationsrate stehen die Gewerkschaften unter wachsendem Druck, die höheren Preise mit größeren Lohnforderungen auszugleichen. „Die nächste Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie ist im Herbst 2022 und dabei werden wir sicher das Thema Entgeltentwicklung fest in den Blick nehmen“, kündigt IG-Metall-Chef Jörg Hofmann im Gespräch mit der Wirtschaftswoche an.