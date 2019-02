Aus für Airbus A380 Was Europas größtes Industrie-Fiasko gekostet hat

Mehr als fünf Milliarden davon konnte Airbus laut Schätzungen auf andere abwälzen. Dazu zählen etwa die Zulieferer. Denn beim A380 erprobte Airbus erstmals in Ansätzen das System der Industriepartnerschaft. Hinter dem freundlichen Wort steckt eine unfreundliche Realität. Lieferanten finanzierten ihre für die A380-Teile nötigen Fabriken vor und sollten für das Risiko einen höheren Anteil an den Gewinnen des Programms erhalten. „Doch weil der A380 nichts verdiente, fiel diese Dividende aus und wir zahlen drauf“, klagt der Chef eines Zulieferers. Das brachte manche so in Not, dass Airbus etwa Premium Aerotec durch eine Übernahme retten musste.