Aus persönlichen Gründen Geschäftsführer Henning Kothe verlässt Nord Stream 2

Gazprom ist Eigentümer der Projektgesellschaft Nord Stream 2. Die russischen Schiffe liegen vor der deutschen Ostseeküste auf Rügen. Sie müssen allerdings erst nachgerüstet werden. Das wollen die USA durch neue Sanktionen gegen alle Unternehmen stoppen, die auch nur entfernt mit dem Bau der Pipeline zu tun haben. Ein neuer Gesetzentwurf wird in den USA von Republikanern und Demokraten unterstützt. Es soll rückwirkend an die bereits bestehenden Sanktionen anschließen. Das Gesetz betrifft alle Unternehmen und Personen, die zur Ausrüstung der Schiffe beitragen oder an Verlegearbeiten beteiligten sind.

Die USA kündigen neue Sanktionen gegen die umstrittene Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland an. Exklusive Satellitenbilder zeigen, wie weit das Projekt bisher fortgeschritten ist. „Wirtschaft von oben“ ist eine Kooperation mit LiveEO.