Den Konkurrenten voraus sein. Mindestens einen Schritt, wenn möglich mehr. Das ist das Ziel, das Siemens-Chef Joe Kaeser beim heutigen Kapitalmarkttag in München Investoren und Analysten darlegen will. Weil das schwer ist mit einem Klotz am Bein, hat er wenige Stunden zuvor den Verkauf der Energiesparte Power & Gas angekündigt. Denn ein Bremser ist die schon seit geraumer Zeit nicht nur für die Aktionäre, die meutern: Ohne das lahme Geschäft mit den nicht mehr zeitgemäßen Turbinen wären Siemens-Papiere an der Börse längst viel mehr wert. Außerdem bindet sie wichtige finanzielle Mittel, die Kaeser für den angestrebten Umbau des Unternehmens in einen Digitalkonzern des 21. Jahrhunderts braucht. Einen, der in der Lage ist, „die industrielle Revolution zu gestalten“, wie der Chef sagt. Und nicht unter Druck gestaltet wird.