Auslandsinvestitionen Vietnam lockt deutsche Unternehmen – aber ist das Land wirklich besser als China?

Zudem ist alles andere als sicher, dass eine Investition in Vietnam schützt, wenn es zum Großkonflikt mit China kommt. Manuel Vermeer, Unternehmensberater und Professor am Ostasieninstitut in Ludwigshafen, warnt: „Es schützt Unternehmen nicht vor geopolitischen Risiken, wenn sie in Vietnam statt in China investieren.“ Das Land sei „als Absatzmarkt viel zu klein, um es als Alternative zu China zu begreifen“. Zudem ließen sich viele Vorprodukte nicht aus Vietnam selbst beziehen. „Diese kommen also aus China in das Land, sodass auch eine Produktion in Vietnam von geopolitischen Spannungen mit China betroffen wäre.“ Vermeer sagt: „Viel eher als Vietnam ist Indien eine Alternative zu China.“