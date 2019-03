Auto-Allianz: Renault, Nissan und Mitsubishi planen neues Führungsgremium

YokohamaDie internationale Autoallianz aus Renault, Nissan und Mitsubishi will sich nach der Festnahme des früheren Chefs Carlos Ghosn eine neue Führungsstruktur geben. Das Bündnis solle künftig von einem neuen Vorstandsgremium geführt werden, das die gesamte Kooperation der drei Autokonzerne steuern werde, gab Renault-Chairman Jean-Dominique Senard am Dienstag an der Konzernzentrale von Nissan in Yokohama bekannt.