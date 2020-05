Auto-Allianz Renault und Nissan rücken enger zusammen

Nahezu die Hälfte aller in der Allianz hergestellten Fahrzeuge sollen künftig nach diesem neuen „Leader-Follower“-Prinzip entwickelt und gebaut werden. Die neue Strategie soll an die Stelle der von dem früheren Konzernlenker Carlos Ghosn favorisierten Fusion von Nissan und Renault treten. So soll auch der jahrelange Konflikt zwischen den durch Überkreuzbeteiligungen verflochtenen Partnern beigelegt werden.