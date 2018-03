Auto- und Industriezulieferer: Norma gibt sich bei Umsatzwachstum bescheiden

Im vergangenen Jahr erlöste die Firma aus Maintal bei Frankfurt 1,02 Milliarden Euro, was einem Plus von 8,6 Prozent entsprach. Nach einem starken Wachstum sowohl in Asien als auch in Europa und Amerika stellen die Hessen dieses Jahr nur in Asien ein kräftiges Plus in Aussicht. In den beiden größeren Norma-Märkten Europa und Amerika erwarten sie ein „solides organisches Wachstum“.