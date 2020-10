Autoabsatz Chinesischer Pkw-Markt befindet sich weiter im Aufschwung

China ist der Hoffnungsträger der weltweiten Automobilindustrie. Die Corona-Pandemie hatte in der Volksrepublik früh im Jahr das Wirtschaftsleben lahmgelegt, allerdings fuhren die Autofabriken auch früher als in Europa und Nordamerika wieder hoch. Auch laut vorläufigen Zahlen des Herstellerverbands CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) aus der vergangenen Woche knüpfte der September an die starken, meist prozentual zweistelligen Zuwächse aus den Vormonaten an. Demnach stieg der Gesamt-Absatz der Hersteller im Vorjahresvergleich um 13,3 Prozent. Der PCA misst die Verkäufe von Pkw an die Endkunden, der CAAM den Absatz der Hersteller inklusive Nutzfahrzeugen an die Händler.