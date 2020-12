Autoabsatz: Jeder fünfte verkaufte Neuwagen in Deutschland ist ein Elektroauto

Im Frühjahr hatte der Lockdown zur Bekämpfung der Pandemie den Pkw-Absatz in die Tiefe gerissen, bevor in den Monaten danach eine langsame Erholung einsetzte. Bis zum Jahresende ist der Rückstand allerdings nicht aufzuholen. Der VDA rechnet mit 2,9 Millionen Neuzulassungen, 20 Prozent weniger als im Vorjahr. Dadurch nimmt der Druck in den Unternehmen auf weitere Einsparungen zu.