Autobauer Abfindungsgespräche bei Daimler sollen im April starten

Zuvor hatte der SWR darüber berichtet. Daimler will allein beim Personal bis Ende 2022 rund 1,4 Milliarden Euro einsparen. Unternehmensleitung und Betriebsrat hatten sich deshalb auf Maßnahmen geeinigt, mit denen in den sogenannten indirekten Bereichen – also im Wesentlichen in der Verwaltung, nicht in der Produktion – die Zahl der Arbeitsplätze und damit Kosten reduziert werden sollen.