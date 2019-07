Autobauer: Aston Martin rutscht tief in rote Zahlen

London Aston Martin ist wegen niedrigerer Preise für seine Luxussportwagen und wegen höherer Ausgaben tief in die roten Zahlen gerutscht. In den ersten sechs Monaten fiel ein Verlust von rund 63 Millionen Pfund (69 Millionen Euro) an, wie der unter anderem mit Ferrari und der VW-Tochter Porsche konkurrierende britische Hersteller am Mittwoch in London mitteilte.