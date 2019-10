Autobauer Auch Griechenland hat Interesse an VW-Werk

Volkswagen hatte eine Entscheidung zum Bau eines Mehrmarkenwerkes in Südosteuropa schon vor längerer Zeit getroffen. Zuletzt hatte die Türkei als Favorit gegolten. Nach der Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien hatte der Konzern die Entscheidung für einen Standort aber aufgeschoben. Bulgarien, das in den vergangenen Monaten ebenfalls im Rennen gewesen sein soll, machte sich daraufhin wieder Hoffnungen.