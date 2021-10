Autobauer: Audi baut Entwicklung von Hochleistungsakkus in Neckarsulm aus

Audi konzentriert die Entwicklung von Hochvoltbatterien für E-Autos in Neckarsulm. Der Standort in Baden-Württemberg solle zu einem Kompetenzzentrum für diese Technologie gemacht und schrittweise ausgebaut werden, teilte die Ingolstädter VW-Tochter am Mittwoch mit. Dafür würden bereits Mitarbeiter qualifiziert.