Autobauer: Audi stoppt teilweise die Produktion wegen Chipmangels

Der Chipmangel in der Autoindustrie trifft auch den Autohersteller Audi. Wie die „Augsburger Allgemeine“ einem Vorabbericht zufolge berichtet, stoppt das Unternehmen wegen Problemen bei der Versorgung mit Halbleitern am Standort Neckarsulm kommende Woche teilweise die Produktion. „Aufgrund fehlender Halbleiter-Teile findet bei den Modellen A6 und A7 in der Woche von 26. bis 30. April keine Produktion statt“, teilte das Unternehmen der Zeitung mit.