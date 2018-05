Autobauer: Audi will 2025 rund 800.000 Elektro- und Hybridautos verkaufen

Viele Käufer schrecken indes noch immer vor E-Autos zurück, weil sie geringe Reichweiten und hohe Kosten fürchten. In Deutschland wurden im vergangenen Jahr laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) gut 25.000 Elektroautos und mehr als 29.400 Hybridfahrzeuge neu zugelassen. Am meisten elektrifizierte Pkw wurden zuletzt in China verkauft: rund 579.000. Experten gehen davon aus, dass der Weltmarkt für E-Mobilität in den nächsten zwei Jahren nur moderat wachsen wird.