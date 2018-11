Autobauer Bei BMW brechen die Gewinne ein – die Blitzanalyse

An diesem Mittwoch könnten die EU-Wettbewerbshüter darüber entscheiden, ob BMW und Daimler ihre Mobilitätsdienste – darunter die Carsharinganbieter DriveNow und Car2Go – in einem Joint-Venture bündeln dürfen. Kommt die behördliche Freigabe aus Brüssel würde sich dies voraussichtlich noch positiv auf das Ebit von BMW im Geschäftsjahr 2018 auswirken. Bis dato hat der Konzern etwaige positive Effekte aus dem Deal nicht in seiner Prognose berücksichtigt.