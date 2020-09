Autobauer: Bericht: CO2-Manipulation durch andere Zahnräder in Porsche-Prüfwagen

Porsche erklärte, die von dem Autobauer selbst angestoßene Untersuchung in Zusammenarbeit mit dem Kraftfahrt-Bundesamt dauere noch an. Es könne in Einzelfällen zu Abweichungen von Serienständen gekommen sein. Dabei gehe es um Fahrzeuge, die vor einigen Jahren entwickelt wurden. „Es gibt keine Belege dafür, dass Fahrzeuge in der laufenden Produktion betroffen sind“, ergänzte Porsche.