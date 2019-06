Autobauer: BMW eröffnet erstes Werk in Mexiko – mitten im Handelsstreit

Aus San Luis Potosí will BMW nicht nur die Kunden in den USA beliefern, sondern in 40 Ländern auf der ganzen Welt. Das Unternehmen strebe ein ausgewogenes Verhältnis von Produktion und Absatz in den verschiedenen Weltregionen an, sagte Zipse. „Diese Strategie hat sich als die richtige Antwort auf volatile Entwicklungen auf den Märkten und in der Politik erwiesen.“