 Autobauer: BMW kann in USA erstmals seit drei Jahren wieder mehr Autos verkaufen

Woodcliff LakeDer Autobauer BMW hat im vergangenen Jahr in den USA erstmals seit 2015 wieder mehr Autos verkauft. Wegen des Erfolgs bei SUV-Modellen kletterte der Absatz bei der Stammmarke BMW um 1,7 Prozent auf 311.014 Autos, wie das Unternehmen am Donnerstag am US-Sitz in Woodcliff Lake im US-Bundesstaat New Jersey mitteilte.