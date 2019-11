Autobauer BMW legt beim Absatz zu – mehr Elektroautos verkauft

Dank eines deutlichen Anstiegs in China und den USA hat der Autobauer BMW im Oktober mehr Fahrzeuge verkauft. Weltweit setzte der Dax-Konzern 204.295 Fahrzeuge ab und damit 1,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie BMW am Freitag in München mitteilte. Allerdings lief es in Europa mit einem Minus von 3,1 Prozent nicht rund.