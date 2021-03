Autobauer BMW peilt Absatzniveau von 2019 an

BMW ist optimistisch, dieses Jahr wieder etwa so viele Autos zu verkaufen wie vor der Coronakrise. Finanzvorstand Nicolas Peter sagte am Mittwoch in München, Ziel sei ein Absatzwachstum von fünf bis zehn Prozent. „Aber ich wäre sehr enttäuscht, wenn wir nicht eher im oberen als im unteren Bereich liegen würden.“