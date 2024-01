Der Münchner Autobauer BMW hat 2023 so viele Autos an die Kunden ausgeliefert wie nie zuvor. Der Absatz von Fahrzeugen der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce legte um 6,5 Prozent zu auf knapp 2,6 Millionen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Marke BMW allein setzte fast 2,3 Millionen Autos ab, 7,3 Prozent mehr als vor Jahresfrist.