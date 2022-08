Autobauer: BMW stellt sich auf Gegenwind ein – Umsatz steigt

Nach einem Umsatzplus im zweiten Quartal stellt sich der Münchner Autobauer BMW auf Gegenwind ein. Die Geschäftsbedingungen dürften in der zweiten Jahreshälfte schwierig bleiben, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Inflation und Zinssteigerungen, die das makroökonomische Umfeld auch in den kommenden Monaten prägen, wirkten sich auf die Nachfrage aus.