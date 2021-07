Autobauer BMW stoppt wegen Chipmangel die Produktion in Leipzig

Der Chipmangel hat den Autobauer BMW in Leipzig ausgebremst. In dem sächsischen Werk habe in dieser Woche nur an einem von fünf Tagen produziert werden können, sagte Sprecher Kai Lichte am Donnerstag. Grund dafür sei das Fehlen von Halbleitern. Zuvor hatte die Zeitschrift „Automobilwoche“ darüber berichtet. Rund 4000 Autos hätten wegen des Produktionsstopps nicht gebaut werden können.