Autobauer: BMW will ab 2025 klimafreundlichen Stahl einsetzen

„Unser Ziel ist es, die CO2-Emissionen in unserer Stahllieferkette bis 2030 um rund zwei Millionen Tonnen zu senken“, erklärte BMW-Einkaufsvorstand Andreas Wendt. Auch Mercedes-Benz will ab Mitte des Jahrzehnts grünen Stahl von den Schweden beziehen. Im Frühjahr hatte Daimler bekannt gegeben, sich mit einem einstelligen Millionenbetrag an H2 Green Steel zu beteiligen.