Autobauer: BMW will bald neue Sparpläne präsentieren

BMW will die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern über weitere Sparpläne in den kommenden Tagen abschließen. „Die Ergebnisse werden am kommenden Mittwoch auf unserer Betriebsversammlung vorgestellt“, kündigte Finanzvorstand Nicolas Peter am Mittwoch an. Die Gespräche mit dem Betriebsrat liefen sehr konstruktiv.