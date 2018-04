Autobauer: Carsharing-Fusion mit BMW soll die Bilanz von Daimler aufpolieren

Wie sehr diese aber nötig sind, zeigt sich am Absatz von Dieselautos. Dieser ist vor allem in Europa deutlich rückläufig, da die Kunden Fahrverbote und einen Wertverlust bei Dieselfahrzeugen fürchten. Wie hoch der ist, zeigt sich an der Bilanz von Daimler. Der Konzern musste im ersten Quartal Abschreibungen in Höhe von 100 Millionen Euro auf gebrauchte Selbstzünder vornehmen, die Daimler im eigenen Bestand hat.