Autobauer: Chinesische Verbrauchersendung knöpft sich Volkswagen vor

Peking/ShanghaiIn China hat eine jährliche TV-Sendung zum Verbraucherschutz gegen Volkswagen ausgeteilt. Die auch unter der Bezeichnung „315“ bekannten Sendung auf CCTV kritisierte am Donnerstag Motorenprobleme beim Geländewagen Touareg des Wolfsburger Konzerns. VW veröffentlichte eine Erklärung, in der das Unternehmen bei seinen Kunden für mögliche Unannehmlichkeiten um Entschuldigung bat. Es gebe bereits eine Rückrufaktion in China, um das Problem zu beheben.