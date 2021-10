Autobauer: Chipkrise bremst BMW im Quartal – Mehr Elektroautos

Die Chipkrise hat BMW im Sommer gebremst. Der Münchner Autobauer verkaufte von Juli bis September insgesamt 593.189 Fahrzeuge, das sind 12,2 Prozent weniger als vor Jahresfrist, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit fällt der Rückgang aber deutlich geringer aus als beim Rivalen Mercedes-Benz, wo der Absatz um etwa ein Drittel schrumpfte. Wegen des Mangels an Halbleitern habe BMW die Produktion vereinzelt angepasst, erklärten die Münchner. „Wenngleich der Konzern die Auswirkungen der Engpässe auf Gesamtjahressicht bislang abfedern konnte, sind Effekte auf den Absatz in den kommenden Monaten nicht auszuschließen.“ BMW geht davon aus, dass im Gesamtjahr wegen der Chipkrise 80.000 bis 100.000 Autos nicht gebaut werden können.