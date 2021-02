Autobauer: Chipmangel setzt Honda und Nissan zu – Krisentreffen in Frankreich

„Beliebte Modelle, die sich gut verkaufen lassen, wurden vom Halbleitermangel schwer getroffen“, sagte Honda-Chef Seiji Kuraishi. „Wir mussten die Produktionspläne ändern und anpassen.“ Der Mangel dürfte sich aber in der ersten Hälfte des Jahres 2021 verringern, so Kuraishi. Honda senkte im vergangenen Monat die Produktion um rund 4000 Einheiten hauptsächlich bei den Modellen Fit und Jazz, und reduzierte zudem die Produktion von fünf Modellen in fünf Werken in den USA und Kanada.