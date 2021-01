Autobauer: Daimler kann Mercedes-Absatzrückgang durch Corona begrenzen

Daimler werde die CO2-Reduktionsziele für die Flotte in Europa erreichen, erklärte Ola Källenius, zugleich Vorstandschef von Daimler und Mercedes-Benz. Der Anteil der elektrifizierten Autos am Gesamtabsatz kletterte von zwei auf 7,4 Prozent und soll in diesem Jahr auf 13 Prozent zulegen. „Nach aktuellem Stand erwarten wir, dass wir die CO2-Ziele in Europa auch in 2021 erfüllen werden“, erklärte Källenius.