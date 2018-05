Autobauer: Daimler sichert sich Batteriezellen von CATL in China

StuttgartDaimler kauft künftig Batteriezellen beim chinesischen Hersteller CATL ein und will dabei Standards für Arbeits- und Menschenrechte beim Problemrohstoff Kobalt sicherstellen. Contemporary Amperex Technology (CATL) habe einen Auftrag zur Lieferung von Zellen erhalten, sagte Sabine Angermann, Einkaufschefin für Rohstoffe bei Daimler, am Mittwoch in Stuttgart. Ein Volumen nannte sie nicht.