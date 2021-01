Autobauer: Daimler sieht Ursache für den Chipmangel nicht bei sich selbst

Im Streit über die Ursachen des Computerchipmangels in der Autoindustrie wächst der Druck auf die Zulieferer. So wehrt sich Daimler gegen die Darstellung, die Autohersteller seien selbst für den Engpass verantwortlich, da sie in der Coronakrise die Aufträge an die Halbleiterhersteller zu stark gekürzt hätten.