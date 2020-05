Autobauer: Daimler soll Beteiligung an Batteriehersteller Farasis planen

Die beiden Unternehmen hatten im vergangenen Jahr bereits eine Vereinbarung über den Bau einer Fabrik im einstigen Solarvalley in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt und die Lieferung von Batterie-Zellen vereinbart. Der oberste Entwicklungschef bei Daimler, Markus Schäfer, hatte 2019 erklärt, die Mehr-Gigawatt-Anlage werde Zellen für die Batteriewerke in Kamenz, Brühl und Sindelfingen liefern.