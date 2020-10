Autobauer: Daimler und BMW erwägen angeblich Verkauf des Park-Now-App-Geschäfts

Daimler und BMW prüfen unterrichteten Kreisen zufolge einen Verkauf ihres gemeinsamen Park-App-Geschäfts Park Now, um sich künftig noch stärker auf ihr Kerngeschäft Automobilproduktion zu konzentrieren. Die Unternehmen arbeiten demnach mit der Bank Rothschild & Co. an einer potenziellen Veräußerung, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Bloomberg sagten. Ein Verkauf von Park Now dürfte mehrere Hundert Millionen Euro einbringen, hieß es weiter.