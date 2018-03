Autobauer: Daimler will Produktion im Ausland mit neuen Werken erhöhen

BerlinDer Daimler-Konzern will seine Pkw-Produktion mit neuen Fertigungsstätten deutlich ausweiten. „Die Werke in unserem weltweiten Produktionsnetzwerk sind hoch ausgelastet. Deshalb bauen wir unsere Kapazitäten marktnah weiter aus und gehen in Richtung drei Millionen Einheiten“, sagte Mercedes-Produktionschef Markus Schäfer der Branchenzeitung „Automobilwoche“ laut Vorabbericht vom Samstag.