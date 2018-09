Autobauer „Das beste Jahr unserer Geschichte“ – Daimlers Lkw-Sparte rechnet mit Rekordjahr 2018

HannoverTrotz der Verzögerungen im wichtigen US-Markt im ersten Halbjahr rechnet die Lkw-Sparte von Daimler mit einem Rekordjahr 2018. „Wir werden auf das Gesamtjahr gesehen, sowohl was Menge als auch Ertrag angeht, deutlich über Vorjahr sein – es wird definitiv das beste Jahr unserer Geschichte“, sagte der Chef von Daimler Trucks, Martin Daum, am Dienstag in Hannover kurz vor Beginn der Messe IAA Nutzfahrzeuge.