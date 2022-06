Autobauer Ehemaliger BMW-Manager erneut wegen Bestechlichkeit angeklagt

In einer ersten Anklage hatte ihm die Staatsanwaltschaft Ende 2021 vorgeworfen, bis 2015 bei der Auftragsvergabe an Unternehmensberater mehr als 2,4 Millionen Euro Schmiergeld kassiert zu haben. „Es gibt zwei weitere Anklagen gegen den ehemaligen leitenden Angestellten“, sagte der Gerichtssprecher am Freitag. „In sämtlichen drei Verfahren läuft das Zwischenverfahren.“