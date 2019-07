Autobauer: Elektroautos und autonomes Fahren: Grünes Licht für Allianz von VW und Ford

Mit dem MEB-Elektrobaukasten von Volkswagen will Ford in Europa ein eigenes Modellprogramm für rein batteriegetriebene Fahrzeuge auflegen. Bislang fehlen dem US-Konzern auf dem europäischen Markt solche Autos. Ford litt in den vergangenen Jahren unter massiven Verlusten in Europa, allein 2018 waren es knapp 400 Millionen US-Dollar. Im Rahmen eines umfassenden Sparprogramms sollen bis Ende nächsten Jahres 12.000 Mitarbeiter gehen, sechs Werke werden in Europa geschlossen.