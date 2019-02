 Autobauer: Fiat Chrysler nährt Zweifel an Zielen – und öffnet sich für Partner

MailandFiat Chrysler hat mit schwächeren Gewinnaussichten bei Anlegern Zweifel an seinen Zielen geweckt. Die Aktie verlor am Donnerstag an der Mailänder Börse fast zehn Prozent, nachdem der italo-amerikanische Autobauer für 2019 einen operativen Gewinn – ohne die verkaufte Tochter Magneti Marelli – von mehr als 6,7 Milliarden Euro in Aussicht gestellt hatte. Analysten hatte mit einer Prognose für das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) von rund 7,3 Milliarden Euro gerechnet.