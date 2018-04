Autobauer: Fiat Chrysler startet Ausgliederung von Magneti Marelli

Der Aktienkurs von Fiat Chrysler, mit Zentralen in Turin und Detroit, stieg um 5,4 Prozent auf 18,572 Euro. Die Aktie kommt für dieses Jahr auf ein Plus von 24,6 Prozent. Zum Vergleich: Der Stoxx 600-Index europäischer Unternehmen hat in dem Zeitraum 4,0 Prozent verloren.