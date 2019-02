 Autobauer: Fiat Chrysler will in den USA 6500 neue Jobs schaffen

New YorkDas ist Musik in den Ohren von US-Präsident Donald Trump: Der italo-amerikanische Autokonzern Fiat Chrysler Automobiles (FCA) will insgesamt 4,5 Milliarden in den USA investieren und 6500 neue Jobs schaffen. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. Eine moderne Jeep-Fabrik soll mehr als 3800 Jobs schaffen. Außerdem will FCA die Produktion in fünf bestehenden Fabriken hochfahren.