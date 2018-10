Autobauer Fiat verkauft Magneti Marelli offenbar an Japaner

Mailand/LondonFiat Chrysler verkauft den Zulieferer Magneti Marelli Insidern zufolge an die zum Finanzinvestor KKR gehörende japanische Calsonic Kansei. Die Tochter des italienisch-amerikanischen Autobauers werde mit 6,2 Milliarden Dollar bewertet, sagte eine der beiden mit dem Vorhaben vertraute Personen am Sonntag. Der Deal solle am Montag bekanntgegeben werden.