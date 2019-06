Autobauer: Ford kommt mit Stellenabbau in Deutschland gut voran

Ford kommt in Deutschland nach eigenen Angaben auf einen Marktanteil von 7,8 Prozent. Der Autobauer beschäftigt rund 18.000 Mitarbeiter in Köln und 6000 in Saarlouis. Betriebsbedingte Kündigungen sind hierzulande bis 2022 ausgeschlossen. Der US-Konzern hatte im Januar ein Sanierungsprogramm angekündigt, um in Europa aus den roten Zahlen zu kommen und auch Werkschließungen nicht ausgeschlossen. Herrmann sagte, grundsätzlich sei die Aufgabe von Werken zwar möglich. Ein solcher Schritt sei aber ein „sündhaft teures Unterfangen“ und die allerletzte Möglichkeit. „Deswegen wäre ich da sehr, sehr vorsichtig mit meiner Aussage.“ Hinzu komme, dass es andere Bereiche gebe, in denen die Kapazitäten womöglich aufgebaut würden.