Autobauer Ford stellt Produktion in Indien ein – Milliardenschwere Belastung

Der US-Autobauer Ford will seine Produktion von Autos in Indien einstellen. Die Herstellung von Autos für den indischen Markt solle sofort beendet werden, teilte der Konzern am Donnerstag in Neu Delhi mit. Bis Mitte kommenden Jahres folge dann die gesamte Produktion in Indien, also auch die von Exportfahrzeugen sowie Motoren und Fahrzeugteilen.