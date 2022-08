Autobauer: Ford streicht 3000 Stellen in USA und Indien

Der US-Autobauer Ford will 3000 Arbeitsplätze abbauen. Man plane einen Umbau, um im Wettbewerb mit Tesla bei der Entwicklung softwaregesteuerter Elektrofahrzeuge aufzuholen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die 3000 Stellen, zu denen auch Jobs von Auftragsarbeitern zählten, sollten vor allem in Nordamerika und Indien gestrichen werden.