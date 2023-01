Autobauer: Gericht lässt neue Klimaklage gegen VW zu – äußert aber Zweifel

Bei der Abwägung komme es darauf an, ob die Kläger eine Beeinträchtigung ihrer Grundrechte durch Umweltbelastungen erdulden müssten, sagte der Richter in einer vorläufigen Einschätzung. Wenn dem so sei, könne eine Unterlassung nicht verlangt werden. „Davon gehen wir bislang aus.“ Für den 31. Januar setzte das Gericht einen Verkündungstermin an.