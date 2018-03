Autobauer: GM feuert in Südkorea Dutzende Manager

SeoulGeneral Motors (GM) setzt im defizitären Südkorea-Geschäft den Rotstift an und will vor allem im mittleren bis oberen Management sparen. Die Zahl der hochrangigen Manager werde um 35 Prozent reduziert, heißt es in einem internen Brief an die Mitarbeiter. Die Zahl der Direktoren und Teamleiter solle um 20 Prozent verringert werden. Außerdem solle es weniger lukrative „internationale Verträge"“ geben. Die Änderungen sollen dieses Jahr umgesetzt werden.